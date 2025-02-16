Овчинский: 57 семей переехали в квартиры по реновации на ул. Кедрова

Переезд в новые квартиры по программе реновации в Академическом районе Москвы отметили уже 57 семей, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.