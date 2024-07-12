Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • life style
    За сбитый F-16 коллективный Охлобыстин уже назначает награду. Из КНДР едут изучать этот опыт. Другие подтянутся. Вдру...Шеф Пентагона Ост...
  • Maxim
    Хлам в регионах, трамваи - в Москве.. Бордюрычам деньги отправить на травмы в регионах.Названа причина Д...
  • Maxim
    Можно сверху скинуть рыбацкую сетьМесть ВСУ за Киев...

Youtube поставят на паузу: Блокировка в России начнется уже осенью - источник

Youtube поставят на паузу: Блокировка в России начнется уже осенью - источник

В России скоро перестанет работать YouTube. Все начнется с постепенного ухудшения работы сервиса: cначала в отдельных регионах произойдет замедление скорости, а к осени – полная блокировка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх