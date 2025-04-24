Сколько стоит земля под дачи и дома в Подмосковье весной 2025 года

Стоимость участка под строительство в Подмосковье составила 3,6 млн рублей Рассказываем, как изменились спрос, предложение и цены на земли в Московской области Весна — отличное время для покупки земельного участка.
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