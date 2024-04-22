Подоляк упрекнул Маска за слова о стратегии выхода из конфликта на Украине

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отреагировал на высказывание американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, который посетовал на отсутствие у Вашингтона стратегии выхода из конфликта на Украине.
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