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Пикфорд станет лучшим вратарем Евро-2020 по сухим матчам вне зависимости от исхода полуфинала

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд досрочно обеспечил себе личный приз по итогам Евро-2020. Благодаря тому, что сборные Италии и Испании забили друг другу в полуфинале, никто не сможет догнать его по сухим матчам – на счету Пикфорда их 5.

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