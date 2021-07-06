Пикфорд станет лучшим вратарем Евро-2020 по сухим матчам вне зависимости от исхода полуфинала

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд досрочно обеспечил себе личный приз по итогам Евро-2020. Благодаря тому, что сборные Италии и Испании забили друг другу в полуфинале, никто не сможет догнать его по сухим матчам – на счету Пикфорда их 5.
Популярные статьи
- Дуэйн «Скала» Джонсон – о фотографии рядом с Шаком и Баркли: «Просто я был без обуви»
- Колосков об отказе Черчесова от неустойки: «Поступил как настоящий мужчина. Понял, что результата не было»
- Светлана Журова: «Все социологические рейтинги показывают, что люди в Крыму более довольны, чем, например, люди в Сибири»
Свежие комментарии