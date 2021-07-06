Пикфорд станет лучшим вратарем Евро-2020 по сухим матчам вне зависимости от исхода полуфинала

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд досрочно обеспечил себе личный приз по итогам Евро-2020. Благодаря тому, что сборные Италии и Испании забили друг другу в полуфинале, никто не сможет догнать его по сухим матчам – на счету Пикфорда их 5.