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«По ночам врываются в дома местных жителей»: в Минобороны РФ заявили о карательных рейдах националистов под Харьковом

«По ночам врываются в дома местных жителей»: в Минобороны РФ заявили о карательных рейдах националистов под Харьковом

  Украинские националисты проводят карательные рейды в Харьковской области, врываясь в дома жителей, которых СБУ подозревает в пророссийских настроениях, заявили в Минобороны РФ.

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