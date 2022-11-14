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Reuters: глава Минфина США заявила о подготовке новых антироссийских санкций “для срыва военных усилий России”

Reuters: глава Минфина США заявила о подготовке новых антироссийских санкций “для срыва военных усилий России”

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что готовятся новые антироссийские санкции, связанные с военно-промышленным комплексом страны, сообщает Reuters.

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