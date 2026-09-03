Что изменилось для мигрантов в РФ с 1 сентября 2026 года? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Почему приложение для медицины действует только в Москве и Подмосковье? Как камеры метро помогают выявлять нарушителей миграционного учёта? Может ли декларация 3‑НДФЛ спасти от аннулирования РВП при отсутствии работы? И какие личные данные военнообязанных сможет запрашивать Минобороны? Юрист Дмитрий Ярошенко ответил на вопросы российских соотеч.
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НИЧЕГО как наглели так и наглеют ещё иногда убивают