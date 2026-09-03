НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROVIEW

65 подписчиков

Что изменилось для мигрантов в РФ с 1 сентября 2026 года? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Что изменилось для мигрантов в РФ с 1 сентября 2026 года? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Поче­му при­ло­же­ние для меди­ци­ны дей­ству­ет толь­ко в Москве и Под­мос­ко­вье? Как каме­ры мет­ро помо­га­ют выяв­лять нару­ши­те­лей мигра­ци­он­но­го учё­та? Может ли декла­ра­ция 3‑НДФЛ спа­сти от анну­ли­ро­ва­ния РВП при отсут­ствии рабо­ты? И какие лич­ные дан­ные воен­но­обя­зан­ных смо­жет запра­ши­вать Мино­бо­ро­ны? Юрист Дмит­рий Яро­шен­ко отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­ч.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя