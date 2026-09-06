Бойцы "Запада" уничтожили 164 БПЛА и 49 пунктов управления дронами ВСУ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки уничтожили 164 БПЛА ВСУ, снаряды барражирующие и реактивной системы залпового огня HIMARS.
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