Виновата Решетова? Ксения Бородина уволила своего стилиста Алеко

Блогерша Ксения Бородина приняла решение перестать работать с другом-стилистом Алеко. На протяжении долгого времени они вместе появлялись на мероприятиях, однако в последнее время экс-ведущая «Дома-2» вдруг прекратила общаться с ним.
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