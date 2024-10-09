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Мода и Шоу-бизнес

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Виновата Решетова? Ксения Бородина уволила своего стилиста Алеко

Виновата Решетова? Ксения Бородина уволила своего стилиста Алеко

Блогерша Ксения Бородина приняла решение перестать работать с другом-стилистом Алеко. На протяжении долгого времени они вместе появлялись на мероприятиях, однако в последнее время экс-ведущая «Дома-2» вдруг прекратила общаться с ним.

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