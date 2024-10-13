Воспитание с пониманием: ﻿«Можно я тебя обниму?»

Почему первоклассник «считает ворон»? Как понять подростка и что делать, если ваш девятилетний ребёнок постоянно «дерзит»?На вопросы отвечает архангельский психолог Ольга Яреньгина, директор АНО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд».
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