Искусственный интеллект, который омолаживает Эминема до состояния Слима Шейди, на удивление плох

Фото: emilia-spanish.ru В рамках своего предполагаемого возвращения Маршалл «Эминем» Мэтерс использовал созданные искусственным интеллектом изображения того, как он выглядел в эпоху «Слима Шейди», чтобы организовать интервью-интервенцию со своим прежним «я» — и выглядит это, как мог бы сказать « Триумф» — оскорбительный комический пес , как полное дерьмо.