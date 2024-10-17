Вэнс призвал демократов вновь выдвинуть в президенты Байдена вместо Харрис

Кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил демократам вновь выдвинуть на пост лидера страны действующего главу Штатов Джо Байдена вместо вице-президента Камалы Харрис.
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