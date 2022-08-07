Аналитик назвал причины, которые не позволяют рублю расти и падать

На валютном рынке сейчас господствует баланс факторов, которые не позволяют рублю расти и падать. Об этом агентству «Прайм» рассказал начальник отдела анализов банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.