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Аналитик назвал причины, которые не позволяют рублю расти и падать

Аналитик назвал причины, которые не позволяют рублю расти и падать

На валютном рынке сейчас господствует баланс факторов, которые не позволяют рублю расти и падать. Об этом агентству «Прайм» рассказал начальник отдела анализов банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

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