Облачный сервис Amazon заблокировал израильскую шпионскую программу

Облачный сервис Amazon Web Services (AWS), которым владеет компания Amazon, принял решение о блокировке учетных записей, связанных с программой Pegasus израильской компании NSO Group, передает издание Vice.
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