Заседание по иску «Русхимальянса» к дочерним предприятиям Linde отложено до мая

Компания стремится возместить убытки через реализацию имущества этих организаций Арбитражный суд Санкт-Петербурга перенес заседание по делу оператора комплекса в Усть-Луге против бывших партнеров на 22 мая, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии