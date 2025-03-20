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Петербургский дневник

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Заседание по иску «Русхимальянса» к дочерним предприятиям Linde отложено до мая

Заседание по иску «Русхимальянса» к дочерним предприятиям Linde отложено до мая

Компания стремится возместить убытки через реализацию имущества этих организаций Арбитражный суд Санкт-Петербурга перенес заседание по делу оператора комплекса в Усть-Луге против бывших партнеров на 22 мая, сообщает ТАСС.

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