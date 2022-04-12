Кашин: Россия может готовить крупное наступление севернее Мариуполя

Заявление главы ДНР Дениса Пушилина об интенсификации наступательных действий на территории республики в рамках миротворческой спецоперации РФ может свидетельствовать о том, что вскоре будет дан старт некому крупному наступлению севернее Мариуполя.
Заявление главы ДНР Дениса Пушилина об интенсификации наступательных действий на территории республики в рамках миротворческой спецоперации РФ может свидетельствовать о том, что вскоре будет дан старт некому крупному наступлению севернее Мариуполя.
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