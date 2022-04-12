Южный Федеральный

312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Ореховская
    И куда же смотрит Запад? Медведчук - старый дяддька, а националисты над ним издеваются.. Он договорился для них о при...Аваков предложил ...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Нельзя допустить повторение ошибки второй мировой войны - дошли до Берлина и прекратили военные действия. Нет! Надо п...Политолог Крутако...
  • W357 Ц753W357
    Даже пиздагон считает что укропитеки глупы и недоразвиты.Пентагон заявил, ...

Кашин: Россия может готовить крупное наступление севернее Мариуполя

Кашин: Россия может готовить крупное наступление севернее Мариуполя

Заявление главы ДНР Дениса Пушилина об интенсификации наступательных действий на территории республики в рамках миротворческой спецоперации РФ может свидетельствовать о том, что вскоре будет дан старт некому крупному наступлению севернее Мариуполя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх