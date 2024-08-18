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Экс-фигуристка Роднина не понимает, зачем люди живут где-то в Бирюлево

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат ГосДумы Ирина Роднина высказала свое личное мнение о границах столицы страны Москвы, отметив, что для нее город заканчивается в границах третьего кольца, сообщает Sport24.

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