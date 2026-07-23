БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Израильские 20- и 23-мм зенитные установки

Израильские 20- и 23-мм зенитные установки

Исторически сложилось так, что разнотипные 20-мм зенитные автоматы с магазинным и ленточным питанием составляли основу израильский зенитной артиллерии, имеющейся для борьбы со средствами воздушного нападения, действующими на малых высотах.

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