Израильские 20- и 23-мм зенитные установки

Исторически сложилось так, что разнотипные 20-мм зенитные автоматы с магазинным и ленточным питанием составляли основу израильский зенитной артиллерии, имеющейся для борьбы со средствами воздушного нападения, действующими на малых высотах.
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