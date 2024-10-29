НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

OpenAI скоро начнёт использовать ускорители AMD и выпустит собственный ИИ-чип в 2...

OpenAI скоро начнёт использовать ускорители AMD и выпустит собственный ИИ-чип в 2...

OpenAI скоро начнёт использовать ускорители AMD и выпустит собственный ИИ-чип в 2026 годуOpenAI, прославившаяся ИИ-чат-ботом ChatGPT, уже несколько месяцев работает с Broadcom над созданием своего первого ИИ-ускорителя, пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх