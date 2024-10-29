OpenAI скоро начнёт использовать ускорители AMD и выпустит собственный ИИ-чип в 2...

OpenAI скоро начнёт использовать ускорители AMD и выпустит собственный ИИ-чип в 2026 годуOpenAI, прославившаяся ИИ-чат-ботом ChatGPT, уже несколько месяцев работает с Broadcom над созданием своего первого ИИ-ускорителя, пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.