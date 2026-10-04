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В Москве мужчина расчленил сожительницу, убил ее дочь и попытался скрыться

В Москве мужчина расчленил сожительницу, убил ее дочь и попытался скрыться

В Москве обнаружили расчлененное тело женщины, а затем в гараже нашли убитой дочь потерпевшей. Следователи задержали сожителя жертвы, который попытался скрыться и успел уехать в Воронежскую область.

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