Яна Поплавская высказалась об аресте Павла Дурова

Актриса и активистка Яна Поплавская прокомментировала обстоятельства ареста Павла Дурова в Париже. В своем Telegram-канале она поделилась мыслями о перспективах основателя соцсети "ВКонтакте" и Telegram Messenger, которому во Франции грозит до 20 лет тюрьмы.
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