Яна Поплавская высказалась об аресте Павла Дурова

﻿﻿Актриса и активистка Яна Поплавская прокомментировала обстоятельства ареста Павла Дурова в Париже. В своем Telegram-канале она поделилась мыслями о перспективах основателя соцсети "ВКонтакте" и Telegram Messenger, которому во Франции грозит до 20 лет тюрьмы.