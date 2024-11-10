Новая статья: Компьютер месяца, спецвыпуск: всё об апгрейде игровых ПК и его необходимости3DNews и рубрика «Компьютер месяца» пропагандируют постепенный и своевременный апгрейд игровых систем — так выходит дешевле, эффективнее и, в конце концов, интереснее! О том, как грамотно подойти к этому вопросу, читайте в нашем подробном руководстве источник#Компьютер.