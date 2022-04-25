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Владимир ПЛЮЩЕВ: Жамнов был гастролер, но Зубов - это не выбор на перспективу. Надо просто подбить баланс сезона

Владимир ПЛЮЩЕВ: Жамнов был гастролер, но Зубов - это не выбор на перспективу. Надо просто подбить баланс сезона

Во второй части интервью экс-главный тренер сборной России объяснил, почему национальная команда вновь осталась без рулевого, предположил, когда мы вернемся на международную арену и каким должен быть новый руководитель ФХР.

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