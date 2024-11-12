Волгоградская швея выиграла 5 миллионов рублей в лотерее

Швея из Волгограда Елена стала обладательницей 5 миллионов рублей, выиграв в онлайн-лотерее «4х4». Событие произошло в ночь с 6 на 7 сентября, когда женщина, несмотря на бессонницу, решила испытать удачу и сыграть в лотерею.