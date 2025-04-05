Москва ответила на провокации США и Токио залпами в Японском море: главное за сутки

МОСКВА, 5 апреля, ФедералПресс. Ракетный крейсер Военно-морского флота РФ «Варяг» наглядно продемонстрировал свою силу в Японском море, генсек НАТО Марк Рютте сравнил производство боеприпасов в НАТО и России, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев покинул США и поблагодарил принимавшую его сторону за позитивные, искренние и конструктивные встречи.