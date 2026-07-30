«Ошибки надо не признавать, их надо смывать…» - в Питере громко, если не отчаянно, прозвучал призыв к боссам «Зенита» сменить вектор целеполагания  

На матч 1-го тура Альфа-Банк РПЛ «Акрон» - «Зенит» (0:5) в стартовом составе команды Сергея Семака было ровно «0» (ноль!) воспитанников петербургского футбола - 4 российских футболиста и 7 латиноамериканцев.
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