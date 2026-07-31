Геворг Мирзаян: США оказались в ситуации, когда действия Ирана принимаются остальными как данность

Александр Каблучко

Хоть на минуту представляете принцип применения ядерного, термоядерного или иного ОМП? Можно подумать носитель с ЯБЧ лежит у Трампа под кроватью, достал и бахнул. Его команда дает только ВОЗМОЖНОСТЬ применения этого оружия. Дальше идет система степеней контроля и защиты от несанкционированного применения, т.е. защита от кретина. Лично я знаю 4 уровня, на самом деле их больше и мало кто о них знает. 100% в этой цепочке найдется пара адекватных специалистов, которые обнулят эту попытку устроить Армагедон. У меня на РПКСН был 3-й ключ на разблокировку ПУРО. Не разглашая никакой военной тайны дам алгоритм. Приходит сигнал на применения ЯО с кодом разблокировки ПУРО и с указанием пакета, который нужно вскрыть. Он хранится у командира. Пакет вскрывается командиром в присутствии замполита, старшего помощника и особиста. Там перфокарта, диск или флешка (в зависимости от срока давности ПУРО). Носитель вставляется в порт самого ПУРО, командир, замполит и старший помощник одновременно вставляют свои ключи, одновременно поворачивают их и по команде одновременно жмут кнопку "Старт". И все под бдительным взглядом особиста с пистолетом в руках. Сразу оговорюсь, это 80-е года, сейчас может что изменилось, но вряд-ли кардинально. Может на этом уровне все и выполнят команду, а вот на промежуточных этапах... Сомнительно!!! У меня был командир адмирал Архипов В.А., душа человек. Мало кто знал, что 27.11.1962 он не выполнил приказ атаковать АУГ США, которые блокировали Кубу, торпедой с ЯБЧ. В последний момент он остановил 3-ю мировую и у политиков потом хватило ума не испытывать судьбу вновь. Примерно так