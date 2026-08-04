В Fire Point назвали российскую авиацию главной угрозой для ракет «Фламинго»

Генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью западной прессе посетовала, что российская авиация представляет собой серьезную угрозу для ракет «Фламинго», поскольку в большинстве случаев перехватывает эти ракеты во время полета.
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