НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

290 подписчиков

В Fire Point назвали российскую авиацию главной угрозой для ракет «Фламинго»

В Fire Point назвали российскую авиацию главной угрозой для ракет «Фламинго»

Генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью западной прессе посетовала, что российская авиация представляет собой серьезную угрозу для ракет «Фламинго», поскольку в большинстве случаев перехватывает эти ракеты во время полета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии