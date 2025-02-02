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Певице Юлии Михальчик исполнилось 40 лет

Певице Юлии Михальчик исполнилось 40 лет

Певице Юлии Михальчик исполнилось 40 лет. В начале 2000-х она обрела известность благодаря участию в проекте "Фабрика звезд - 3", на котором выпустила несколько хитов и получила от продюсера Александр Шульгина предложение выйти замуж — но их отношения продлились недолго.

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