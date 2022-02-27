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Путин поздравил военнослужащих сил специальных операций с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав сил специальных операций с профессиональным праздником.

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