Европейские рынки завершили торги четверга в зеленой зоне

Европейские фондовые индексы продемонстрировали рост в четверг, отыграв часть недавних потерь. Инвесторы позитивно отреагировали на результаты технологического гиганта Nvidia, хотя акции компании демонстрировали волатильность.
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