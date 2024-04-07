Раскрыто зверское убийство предпринимателей в Ростовской области с отрезанием ушей

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки раскрыли жестокое преступление в Ростовской области. Напомним, в Зимовниковском районе были зверски убиты 52-летний агроном Юрий Московой и 41-летний инженер Андрей Ликольд.
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