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Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых россиян вынуждены будут работать до старости

Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых россиян вынуждены будут работать до старости

Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых россиян вынуждены будут работать до старости Юлия СоколоваМиллионы россиян будут вынуждены работать, достигнув того возраста, в которым их родители наслаждались отдыхом на пенсии.

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