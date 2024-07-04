Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых россиян вынуждены будут работать до старости Юлия СоколоваМиллионы россиян будут вынуждены работать, достигнув того возраста, в которым их родители наслаждались отдыхом на пенсии.
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