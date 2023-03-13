Источник фото: defense.gov 12 марта - NVL. Бизнесмен на территории России прокомментировал, какой идеологии следует придерживаться в дальнейшем российским бойцам Российский бизнесмен озвучил предложение по радикальному преобразованию оборонной системы России, публикует «Свободная Пресса» Источник фото: Телеграм-канал @V_Zelenskiy_official Бизнесмен прокомментировал скорое освобождение населенного пункта Артемовск, после этого российские бойцы скорее всего будут перезагружаться и их количество соответственно уменьшится.