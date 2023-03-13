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СП ПЕРЕДАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ РФ: «БУДЕМ СОПЛИ ЖЕВАТЬ – СТРАНЫ ПОД НАЗВАНИЕМ РОССИЯ НЕ СТАНЕТ»

СП ПЕРЕДАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ РФ: «БУДЕМ СОПЛИ ЖЕВАТЬ – СТРАНЫ ПОД НАЗВАНИЕМ РОССИЯ НЕ СТАНЕТ»

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