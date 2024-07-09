Почему русские не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"

Наталия

Наши "слуги народа" рассматривают этот самый народ, как стадо недалеких особей, которые в силу своей умственной неполноценности не знают, в чем их истинное счастье, которым не дано понять высокие смыслы и предназначения своих пастырей. И изо всех сил стараются, посредством развала образования и культуры, превратить поголовно всех, именно в такое стадо.