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Закон и Порядок

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Почему русские не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"

Почему русские не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"

Почему многие русские люди не любят Госдуму, объяснил Александр Шатилов: "Граждане не понимают".

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Комментарии
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Наталия
Наши &quot;слуги народа&quot; рассматривают этот самый народ, как стадо недалеких особей, которые в силу своей умственной неполноценности не знают, в чем их истинное счастье, которым не дано понять высокие смыслы и предназначения своих пастырей. И изо всех сил стараются, посредством развала образования и культуры, превратить поголовно всех, именно в такое стадо.
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