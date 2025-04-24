Аль Пачино — 85 лет. Как сын нищих сицилийских эмигрантов стал величайшим актером нашего времени?

25 апреля исполняется 85 лет Аль Пачино — уникальному актеру, в фильмографии которого есть не только прославившие его в начале карьеры гангстеры, но и принципиальные полицейские, ослепшие военные и шекспировские герои.
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