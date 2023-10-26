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Депутат Хинштейн выступил против отправки россиян из вытрезвителя на СВО

Депутат Хинштейн выступил против отправки россиян из вытрезвителя на СВО

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выступил против идеи председателя Курганской областной думы, члена "Единой России" Дмитрия Фролова отправлять пациентов медвытрезвителей в зону проведения спецоперации для избавления "от плохих привычек".

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