Оскар Пиастри: «На рестарте получил сильные повреждения болида – здорово, что в итоге нам все равно удалось заработать очки»

Пиастри доволен попаданием в топ-10 на Гран-при Китая. Пилот «Макларена» подвел итоги гонки, отметив, что с учетом обстоятельств и необходимости заканчивать заезд на поврежденной машине, он считает восьмое место хорошим результатом.
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