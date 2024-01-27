Женщина 45+ ищет себе ровню, а не сантехника Васю

Вера Федорова

А где я написала, что сантехник не угодил? Просто людям нужно выбирать себе в пару для совместной жизни ровню: по происхождению, по уровню образования, по уровню саморазвития Ну и важно, чтобы интересы совпадали, конечно. Сантехник может быть очень даже грамотным, образованным человеком с хорошим достатком, и, кстати, из интеллигентной семьи. Мы же говорим здесь не о профессии. У неё может быть и три диплома о высшем образовании, но по натуре она обычная хабалка- бывает ведь и так. Я говорю о другом: человек должен выбирать для себя ровню во всём. Понимаете?