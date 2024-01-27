"Мне аккурат 45 лет. После 40 часики не тикают, родить мало кто захочет (риск осложнений, генетических паталогий), и ни о каком последнем вагоне и желании бегать за мужчиной, спешно перевозить к нему вещи, даже речи не идёт.
Женщина 45+ ищет себе ровню, а не сантехника Васю
Комментарии
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Александр Григоров
Чем же вам сантехник не угодил ? кстати там ребята сейчас с вышкой да и заработок не два рубля ...
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2 час.
Владимир Соколов
чего то я не понял))это реклама проституции или просто восторженный текст во славу бабы с низкой социальной ответственностью дающей бесплатно?
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2 час.
Вера Федорова
А где я написала, что сантехник не угодил? Просто людям нужно выбирать себе в пару для совместной жизни ровню: по происхождению, по уровню образования, по уровню саморазвития Ну и важно, чтобы интересы совпадали, конечно. Сантехник может быть очень даже грамотным, образованным человеком с хорошим достатком, и, кстати, из интеллигентной семьи. Мы же говорим здесь не о профессии. У неё может быть и три диплома о высшем образовании, но по натуре она обычная хабалка- бывает ведь и так. Я говорю о другом: человек должен выбирать для себя ровню во всём. Понимаете?
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57 мин.
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