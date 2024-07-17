Драгалин: За последние два года доверие прокуроров к процессу проверки значительно снизилось

За последние два года доверие прокуроров к процессу проверки значительно снизилось. По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин, опыт предварительной проверки приводит к тому, что некоторые прокуроры не считают внеочередную проверку эффективным и правильным процессом.