Драгалин: За последние два года доверие прокуроров к процессу проверки значительно снизилось

За последние два года доверие прокуроров к процессу проверки значительно снизилось. По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин, опыт предварительной проверки приводит к тому, что некоторые прокуроры не считают внеочередную проверку эффективным и правильным процессом.
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