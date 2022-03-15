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США назвали условие для выдачи виз украинцам

США назвали условие для выдачи виз украинцам

В администрации Соединенных Штатов заявили, что украинцы смогут получить американские визы через консульство во Франкфурте, однако, если заявитель на туристическую визу не подтвердит намерения покинуть страну по истечению срока – ему откажут.

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