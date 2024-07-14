Лётчик Су-34 заявил, что ВСУ неспособны сбивать бомбы с УМПК из Patriot

Украинские военные не имеют возможности сбивать авиабомбы с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot или зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard.
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