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Газета.ру

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Локализация производства "Атома" достигла 70%

Локализация производства "Атома" достигла 70%

Уровень локализации отечественного электромобиля «Атом» на старте производства составляет 70%. Об этом на полях международной выставки MIMS Automobility Moscow рассказал директор по взаимодействию с органами власти и корпоративными партнерами «Камы» Анатолий Кияшко.

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