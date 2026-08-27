Локализация производства "Атома" достигла 70%

Уровень локализации отечественного электромобиля «Атом» на старте производства составляет 70%. Об этом на полях международной выставки MIMS Automobility Moscow рассказал директор по взаимодействию с органами власти и корпоративными партнерами «Камы» Анатолий Кияшко.
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