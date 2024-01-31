Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский, так же как и начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, отказался от предложения украинского лидера Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ.
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