27 мая во Львове произошла массовая драка между харьковчанами и местными жителями. Потасовка началась около половины десятого вечера в Железнодорожном районе (микрорайон Левандовка) на улице Озерная после застолья.
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