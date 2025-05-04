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Россия все эти годы тихо строила огромную империю. А Запад это только сейчас заметил – и ужаснулся

Россия все эти годы тихо строила огромную империю. А Запад это только сейчас заметил – и ужаснулся

Foreign Affairs | США Запад десятилетиями старался перетянуть постсоветские государства Средней Азии на свою сторону, но эти попытки обернулись крахом, пишет Foreign Affairs.

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