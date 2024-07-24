Фонд явно пережил многое, и что-то вышло из равновесия. Жена хотела крытую террасу, а на месте кухни санузел, очевидно, пристроенный.
Фундамент
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Фонд явно пережил многое, и что-то вышло из равновесия. Жена хотела крытую террасу, а на месте кухни санузел, очевидно, пристроенный.
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