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FiNE NEWS

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Кортеж с американскими переговорщиками прибыл на территорию Кремля для двусторонних переговоров

В Москве на территорию Кремля заехал кортеж с американскими переговорщиками. Это событие связано с проведением официальных двусторонних переговоров между представителями России и США.

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