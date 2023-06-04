Серебро ЦСКА и бронза «Спартака», «Сити» выиграл Кубок Англии, Месси ушел из «ПСЖ», Азар – из «Реала», Андреева проиграла Гауфф, поул Ферстаппена в Испании и другие новости

Доброе утро! У нас две новости — хорошая и плохая. Плохая — РПЛ закончилась. Хорошая — воскресенье начинается с нашего дайджеста ☀️ 1.
Популярные статьи
- Последний матч Месси за «ПСЖ», Бензема остается в «Реале», убыток «Спартака» и доходы «Зенита», «Барсе» грозит бан в ЛЧ, «Севастополь» во Второй лиге и другие новости
- Канада выиграла ЧМ по хоккею, Латвия взяла бронзу, «Ювентус» без ЛЧ, «Лестер» и «Лидс» вылетели из АПЛ, осечка «Спартака» и другие новости
- Почеттино принял «Челси», «Арсенал» удалил поздравление Аршавина, индивидуальные призы РПЛ, «Вегас» в финале Кубка Стэнли, «Майами» в финале НБА, Джокович против насилия в Косове и другие новости
Свежие комментарии