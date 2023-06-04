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Серебро ЦСКА и бронза «Спартака», «Сити» выиграл Кубок Англии, Месси ушел из «ПСЖ», Азар – из «Реала», Андреева проиграла Гауфф, поул Ферстаппена в Испании и другие новости

Серебро ЦСКА и бронза «Спартака», «Сити» выиграл Кубок Англии, Месси ушел из «ПСЖ», Азар – из «Реала», Андреева проиграла Гауфф, поул Ферстаппена в Испании и другие новости

Доброе утро! У нас две новости — хорошая и плохая. Плохая — РПЛ закончилась. Хорошая — воскресенье начинается с нашего дайджеста ☀️ 1.

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